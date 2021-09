Joe Biden Buat Gebrakan, Beri Potongan Pajak Bagi Kelas Pekerja

PIKIRAN RAKYAT - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana meningkatkan pajak demi menciptakan petak besar ekonomi negeri Paman Sam itu.

Pemerintah Amerika Serikat akan menaikkan pajak pada perusahaan dan rumah tangga terkaya di negara itu.

Rencana Joe Biden meningkatkan pajak bagi pengusaha itu pun langsung menuai kontra dari penghuni Gedung Putih.

Melansir laman AP, banyak anggota Partai Demokrat yang lebih tua dan konservatif takut para pemilihnya akan menghukum mereka, jika kenaikan pajak terlalu banyak.

Selain meningkatkan pajak yang lebih tinggi bagi pengusaha dan orang-orang kaya, Biden juga membuat gebrakan untuk memberikan potongan bagi warga yang memang butuh bantuan.

Hal itu disampaikan Biden lewat cuitan di akun Twitter pribadinya pada Senin, 27 September 2021.

Dengan adanya pemotongan pajak itu, Biden berharap bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tahun depan.

"Our Build Back Better Agenda will cut taxes for the middle class, lower costs for working families, create more jobs, and sustain economic growth for years to come (Build Back Better Agenda kami akan memotong pajak untuk kelas menengah, menurunkan biaya untuk keluarga yang bekerja, menciptakan lebih banyak pekerjaan, dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi untuk tahun-tahun mendatang)," ujar Biden, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter.