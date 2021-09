Mantan Komandan AS Sebut Israel Akan Hilang dalam 20 Tahun: Dunia Menolaknya

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat, Lawrence Wilkerson mengatakan Israel tidak akan bertahan dalam 20 tahun ke depan, karena Tel Aviv mendelegitimasi dirinya sebagai rezim apartheid.

“Israel tidak akan ada dalam 20 tahun, itu akan hilang. Ini tentu tidak akan menjadi demokrasi," kata Lawrence Wilkerson, dikutip dari Press TV, Minggu, 26 September 2021.

"Ini (Israel) akan menjadi rezim apartheid dan dunia akan menolaknya seperti yang mereka lakukan di Afrika Selatan. Saya sekarang mengatakan itu akan hilang," kata dia.

Pensiunan jenderal AS itu juga mencatat bahwa presiden AS pada tahun 1946 yaitu Harry Truman sedang mencoba untuk memutuskan apakah akan mengakui Israel pada 1947-48 dan apa yang harus dilakukan tentang kebijakan AS.

Baca Juga: Putra Siregar Terapkan Aturan Wajib Salat Berjamaah untuk Tim AHHA PS Pati FC, Ada Sanksi Jika Tak Dilakukan

Wilkerson mengatakan Israel adalah "kewajiban strategis urutan pertama" untuk Amerika Serikat, dan kemungkinannya sangat tinggi itu akan menyeret kaki Washington ke dalam pertikaian penuh.

"Israel adalah rezim yang paling mungkin di dunia untuk membawa Amerika Serikat ke Armagedon. Saya bisa melukis Anda segala macam cara kami bisa melakukannya dan cara kami bisa sampai di sana,” kata Lawrence.

"Satu-satunya hal positif yang strategis berkaitan dengan Israel adalah hubungan kami. Artinya, ada banyak orang Yahudi Amerika dan ada banyak hubungan dengan Israel. Itulah satu-satunya aspek positif dari hubungan kami, yang lainnya negatif,” ujarnya.

Pensiunan jenderal AS itu juga mengungkapkan bahwa selama 40 tahun dinas militer, dia telah mendengar nasihat terus-menerus dari semua orang untuk tidak mendirikan pangkalan militer Amerika di wilayah yang diduduki Israel.

Baca Juga: Muncul 3 Gejala Berikut, Waspada Bisa Saja Pendarahan Otak