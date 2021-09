Update Corona Dunia 23 September 2021: AS Catat Kasus Harian Tertinggi, Indonesia Urutan ke-13

PIKIRAN RAKYAT - Update kasus Covid-19 di dunia per Kamis, 23 September 2021, Amerika Serikat tercatat memiliki penambahan kasus corona tertinggi.

Menurut data Worldometers per data Kamis, secara global, terdapat 230.953.959 orang telah terinfeksi sejak pertama kali ditemukan pada Desember 2019 lalu. Total kematian sebanyak 4.734.427 dan sembuh 207.653.718.

Dalam data tersebut, ada 5 negara dengan kasus total terbanyak yaitu Amerika Serikat dengan jumlah kasus Covid-19 sebanyak 43.404.877, disusul India (33.563.421), Brasil (21.283.567), Inggris (7.530.103) dan Rusia (7,354,995).

Secara global, Indonesia tercatat berada di urutan ke-13 untuk total kasus Covid-19.

Baca Juga: Cek Fakta: Internet di Indonesia Dikabarkan Akan Mati Total dari 24-30 September 2021

Berikut ini 5 negara dengan penambahan kasus harian Covid-19 tertinggi:

1. Amerika Serikat +133.620 (data per Rabu, 22 September 2021 waktu AS)

2. Brasil +36.473 (data per Rabu)

3. Rusia +21.438

4. Filipina +17.411

5. Meksiko +11.603

Indonesia hari ini tercatat berada di urutan ke-8, dengan penambahan kasus harian corona sebanyak 2.881, kematian 160 orang. Total kasus corona Indonesia sebanyak 4.201.559.

Daftar negara dengan kasus kematian tertinggi akibat Covid-19:

1. AS +2.228 (data per Rabu)

2. Brasil +839 (data per Rabu)

3. Rusia +820

4. Meksiko +811

5. Filipina +177

6. Indonesia +160.

Baca Juga: UPDATE Corona Indonesia Kamis, 23 September 2021: Positif Tambah 2.881, Meninggal 160 Orang