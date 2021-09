WHO Umumkan Penurunan Kasus Covid-19 di Seluruh Dunia, Terjadi di Asia Tenggara dan TImur Tengah

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan jumlah kasus Covid-19 mengalami penurunan pekan lalu yakni sebanyak 3,6 juta kasus, turun dari 4 juta kasus.

Penurunan corona yang terjadi pekan lalu menandai penurunan substansial pertama dalam lebih dari dua bulan hampir di seluruh wilayah dunia.

Dikutip dari Times of Israel, Rabu, 22 September 2021, WHO mengatakan bahwa ada penurunan besar dalam kasus di dua wilayah yaitu penurunan 22 persen di Timur Tengah dan penurunan 16 persen di Asia Tenggara.

WHO juga menyebutkan hanya di bawah 60.000 kematian dalam seminggu terakhir, turun sebanyak 7 persen.

Disebutkan pula di kawasan Asia Tenggara melaporkan penurunan 30 persen dalam kasus kematian Covid-19, wilayah Pasifik Barat melaporkan peningkatan 7 persen.

Saat ini, Amerika Serikat, India, Inggris, Turki, dan Filipina menjadi negara dengan kasus virus corona terbanyak. WHO mengatakan bahwa varian delta yang menyebar lebih cepat kini telah terlihat di 185 negara, dan hadir di setiap bagian dunia.

WHO juga merevisi daftar "variant of interest", atau yang diyakini berpotensi menyebabkan wabah besar. WHO mengatakan sedang melacak varian lambda dan mu, yang keduanya muncul di Amerika Latin tetapi belum menyebabkan epidemi yang meluas.

WHO sebelumnya telah mengatakan bahwa di semua negara di mana varian delta beredar, itu telah menjadi virus yang dominan.

