AS Ternyata Sudah Dapat Bocoran Soal Virus Corona, Pembelot China: Mereka Tak Percaya

PIKIRAN RAKYAT - Perdebatan asal-usul virus corona masih kencang diperbincangkan, dunia tunjukan jari ke arah China tempat di mana pandemi dimulai.

China membantah keras tudingan yang dilemparkan kepada pihak mereka, dengan menuduh negara Amerika Serikat dalang di balik pandemi yang terjadi.

Namun sebuah kabar mengejutkan datang, dilaporkan jika selama ini negara Amerika Serkita (AS) telah membiayai pi penelitian yang dilakukan di laboratorium Wuhan.

Meski hingga kabar ini keluar, pihak AS masih belum memberikan jawaban atas isu yang sudah menyebar luas.

Di sisi lain seorang aktivis China tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan, dikatakannya jika ia telah memberi peringatan kepada Amerika Serikat.

Ia mengklaim telah memperingatkan AS tentang penyebaran Covid-19 di Kota Wuhan enam minggu sebelum wabah itu akhirnya terungkap.

Aktivis Wei Jingsheng mengatakan telah membuat klaim ke badan intelijen AS pada November 2019 silam, beberapa minggu sebelum China mengkonfirmasi wabah ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Dalam sebuah fulm dokumenter terbaru, dari buku 'What Really Happened in Wuhan', ia mengungkapkan dirinya pernah mendengar tentang virus misterius selama Pertandingan Militer Dunia di Wuhan satu bulan sebelumnya.