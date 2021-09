Pengamat Klaim Xi Jinping Terancam Dilengserkan, Kudeta Akan Terjadi di Daratan China

PIKIRAN RAKYAT - Presiden China, Xi Jinping terancam dilengserkan dari jabatannya, klaim itu dinyatakan oleh pengamat sekaligus mantan diplomat Roger Garside.

Menurutnya akan ada kudeta yang akan dilakukan oleh saingan Partai Komunis China, yang akan melengserkan Xi Jinping dari kursinya.

Xi Jinping selalu dinilai sebagai sosok kuat dan dilihat secara luas sebagai pemimpin yang paling berkuasa di China sejak kepemimpinan Ketua Mao.

Namun, seorang pengamat China percaya Presiden Xi Jinping akan segera dicopot dari jabatannya dalam kudeta yang dilakukan oleh komplotan pro-demokrasi.

Dalam buku 'China Coup: The Great Leap to Freedom', Roger Garside menuliskan jika AS perlu lebih keras terhadap China.

Hal itu perlu dilakukan untuk membantu oposisi internal rezim totaliter Xi Jinping.

"Kediktatoran totaliter ini secara lahiriah kuat tetapi lemah di dalam," ujar Roger Garside, dikutip dari DW News.

Bahkan Roger Garside menyinggung soal ancaman utama bagi Presiden China Xi Jinping adalah orang yang berada dalam jajaran teratas Partai Komunis.