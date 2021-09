Upin dan Ipin Respons Penyataan Ketua KPI: Bukan Propaganda, Hanya Tayangan Penuh Moral

PIKIRAN RAKYAT - Pernyataan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio soal kartun Upin dan Ipin adalah propaganda pemerintah Malaysia sontak membuat heboh jagad maya.

Upin dan Ipin pun lantas buka suara soal pernyataan Agung Suprio tersebut.

Melalui akun Facebook officialnya, Upin dan Ipin menegaskan banyak sekali moral yang terkandung dalam cerita mereka dan tidak ada upaya propaganda seperti yang disebutkan Agung Suprio.

Baca Juga: Ketua KPI Sebut Kartun Upin dan Ipin Propaganda Pemerintah Malaysia

"It is undeniable that 'Upin and Ipin' is very popular among children in Malaysia and a few countries in the region. However, at the end of the day, it is a show that carries so many moral values as well as life lessons," kata Upin dan Ipin di akun Facebook @upinipinofficial, Senin 13 September 2021.

"It is not really propaganda. It is just a great show with great intentions," kata mereka melanjutkan.

Les Copaque Buka Suara Terkait Upin Ipin yang Dituding Jadi Alat Propaganda Malaysia Tangkap Layar Instagram.com/@upinipinofficial

Baca Juga: Selesaikan Semua Kontrak Kerja di Indonesia, Maia Estianty Akhirnya Pamit: Akan Merindukan Kalian

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Agung Suprio mengatakan bahwa animasi Upin dan Ipin pada akhirnya merupakan propaganda Pemerintah Malaysia.