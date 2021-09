Heboh TV Korea Selatan Mnet Remix Azan, Netizen Indonesia Murka

PIKIRAN RAKYAT - Stasiun televisi asal Korea Selatan, Mnet, dikecam netizen Indonesia lantaran dinilai telah melecehkan azan.

Saat berita ini ditulis, tagar #ADZANBUKANMAINAN menjadi salah satu topik tren di media sosial Twitter. Total ada 1.706 cuitan yang menggunakan tagar tersebut.

Mnet dikecam lantaran memasukkan suara azan dalam remix musik untuk program acara Street Woman Fighter.

"Senang dengan konten mu @MnetKR??? Are you kidding me?? #ADZANBUKANMAINAN #ADZANITUSAKRAL Dan percaya atau tidak,jika kalian @MnetKR dengan sengaja menghina Islam dengan mengolok-olok Adzan yang bagi kami sangat sakral,percayalah adzab itu nyata!!! #MNETDisrespectAdzan," kata akun @Witaniaputri46.

"Belom pernah di azab ya anda??? Tunggu yaSmiling face with smiling eyes

"Dia (Allah) mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan." (Al-'Ankabut 21) #BoycottMNET

#MNETDisrespectAdzan #ADZANBUKANMAINAN," ujar akun @aiainO_O.

"Lu tau ga etika seorang muslim kalo denger adzan? semua disuruh diem. tv disuruh matiin, music suruh matiin, ngobrol suruh berenti. setinggi itu derajat adzan, dan gila bgt org2 yg justru make adzan dijadiin remix sama music. ngakal pls! #MNETDisrespectAdzan #Mnetapologize," sebut akun @anotherkimchi_.

Baca Juga: 4 Fakta Kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Kronologi Kejadian hingga Santunan Rp30 Juta

Mnet, di sisi lain, sudah menyampaikan klarifikasi terkait hal yang dipermasalahkan netizen melalui unggahan di akun Instagram @mnet_dance.

"Kepada semua audiens, atas nama tim produksi Street Woman Fighter kami meminta maaf atas soundtrack yang digunakan pada episode pertama Street Woman Fighter," sebut Mnet.

Mnet menjelaskan, mereka sama sekali tidak berniat mempermainkan suara azan yang merupakan panggilan salat untuk orang Muslim.