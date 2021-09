Peti Mati Dibungkus Bendera AS dan Sekutu Jadi Momen Kemenangan Taliban di Afghanistan

Kemerdekaan Taliban, 31 Agustus 2021. Perayaan besar dengan membungkus peti mati menggunakan bendera AS, Sekutu, dan NATO. Bunyi senjata serbu milik massa Taliban saling bersahutan merayakan kepergian tentara Amerika Serikat (AS) dan Sekutu dari Afghanistan. Mereka tampak mengusung peti mati yang dibungkus bendera AS dan sekutu sebagai tanda kemerdekaan di Afghanistan pada Selasa, 31 Agustus 2021. /ZHMAN TV