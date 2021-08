Taliban Akhiri 20 Tahun Perjuangan Usir Militer AS ketika Pesawat Evakuasi Terakhir Terbang dari Afghanistan

PIKIRAN RAKYAT - Militan Taliban melepaskan tembakan ke udara sebagai bentuk perayaan ketika pesawat evakuasi terakhir Amerika Serikat terbang ke udara dari Bandara Internasional Hamid Karzai, Kabul, Afghanistan.

Penerbangan pesawat evakuasi terakhir AS dari Kabul yang terbang pada Senin, 30 Agustus 2021, tengah malam diklaim sebagai tanda kemenangan Taliban di tanah Afghanistan.

Sekaligus mengakhiri perjuangan Taliban selama 20 tahun untuk mengusir militer AS dari Afghanistan.

"Lima pesawat terakhir telah pergi, sudah berakhir!" kata seorang pejuang Taliban, Hemad Sherzad yang berjaga di bandara Kabul.

Baca Juga: Viral Ragil Mahardika Pamer Kemesraan Bersama Suami di Jerman, Sang Ibu: Pulang Tinggal Kuku...

"Saya tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan ini dengan kata-kata ... Pengorbanan kami selama 20 tahun berhasil," sambungnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Arab News pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Secara terpisah, Jenderal militer AS Frank McKenzie, mengumumkan selesainya perang terpanjang AS dan upaya evakuasi, dengan mengatakan pesawat terakhir lepas landas dari bandar udara Hamid Karzai pada pukul 15.29 EDT (satu menit sebelum tengah malam di Kabul).

"Kami mengevakuasi semua orang yang kami inginkan," katanya, di Washington, AS.

Baca Juga: Atas Nama Kemanusiaan, China Dorong AS Terima Rezim Taliban di Afghanistan

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan bahwa AS berharap Taliban memenuhi janji-janjinya setelah pasukan AS keluar dari Afghanistan.