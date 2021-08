Daftar 23 Negara yang Evakuasi Warganya dari Afghanistan, Eksodus Didominasi Sekutu Amerika Serikat

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat dan sekutunya bergegas mengevakuasi sebanyak mungkin warganya dari Afghanistan sebelum 31 Agustus 2021. Upaya gabungan itu telah mengevakuasi sekira 113.500 orang sejak 14 Agustus 2021, sehari sebelum Taliban memasuki Kabul.

Berikut ini daftar negara-negara yang mengevakuasi warganya dari Afghanistan.

1. Amerika Serikat

Militer AS akan terus mengevakuasi orang-orang dari bandara Kabul hingga 31 Agustus 2021 jika diperlukan. Namun, AS memprioritaskan pemindahan pasukan dan peralatan militer AS dalam beberapa hari terakhir.

AS telah mengevakuasi 5.400 warganya sejak 14 Agustus 2021. Masih ada sekira 350 warga AS di Afghanistan yang mencoba meninggalkan negara itu.

2. Inggris

Penerbangan militer terakhir Inggris meninggalkan Kabul, Sabtu 28 Agustus 2021 malam. Inggris mengevakuasi lebih dari 15.000 orang dalam dua pekan sejak Taliban menguasai Afghanistan.

3. Kanada