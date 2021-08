Bandara Kabul Afghanistan Diledakkan ISIS, Apa Hubungannya dengan Taliban?

PIKIRAN RAKYAT - Kelompok ISIS-K atau ISIS-Khorasan mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom di bandara Kabul, Afghanistan, Kamis 26 Agustus 2021.

Akibat serangan ini, puluhan tentara Amerika Serikat (AS) dan warga sipil Afghanistan menjadi korban.

Lantas, siapa ISIS-K dan apa hubungannya dengan Taliban?

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) dikenal dengan nama ISIL (Islamic State of Iraq and the Levant) atau NIIS (Negara Islam Irak dan Syam) dalam Bahasa Indonesia.

Sedangkan, ISIS-K atau ISIS-Khorasan merupakan afiliasi ISIS di Pakistan dan Afghanistan, dan dirikan pada 2015.

Kata Khorasan diambil dari provinsi di Afghanistan timur yang menjadi basis ISIS-K itu sendiri.

Khorasan merupakan wilayah yang meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.