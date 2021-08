Sorot Penulisan Jokowho di Berita Luar Negeri, Adhie Massardi: Kayak Anak-anak BEM Saja

PIKIRAN RAKYAT - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi menyoroti berita yang ditulis oleh media Singapura.

Hal itu disampaikan melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Selasa, 24 Agustus 2021 malam.

Media The Economist Singapura menulis berita terkait Presiden Jokowi yang menjanjikan adanya reformasi.

Akan tetapi, The Economist menilai bukannya reformasi yang terjadi di Indonesia, justru Jokowilah yang berubah.

Baca Juga: Pimpinan KPK Akui Sulit Lakukan Penyadapan: Calon Koruptor Sudah Belajar dari Praktik Sebelumnya

Judul berita yang ditulis The Economist tersebut adalah “Indonesia’s President Promised Reform, Yet It Is He Who Has Changed (Presiden Indonesia Janjikan Reformasi, Namun Dialah yang Telah Berubah)”.

Kemudian di bagian bawah judul tertulis “Democracy is increasingly enfeebled under Jokowi (Demokrasi semakin terlilit utang di bawah Jokowi)”.

Tentunya, berita yang ditulis oleh The Economist tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk Adhie Massardi.

Baca Juga: Menko Luhut: Strategi Kami Tidak Lagi Herd Immunity, tapi Kendalikan Pandemi

Dalam unggahannya, dia menyebutkan bahwa berita tersebut didapatnya melalui kiriman dari seorang teman.