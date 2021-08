Situasi Tak Pasti, Retno Marsudi Umumkan Pesawat TNI AU Evakuasi WNI dari Afghanistan

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan sebanyak 26 warga negara Indonesia (WNI) telah berhasil dievakuasi dari Bandara Kabul, Afghanistan. Hal itu dilakukan di tengah ketidakpastian Afghanistan sejak dikuasai Taliban.

"Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staff KBRI, 5 WN Filipina, dan 2 WN Afghanistan (suami dari WNI dan staff lokal KBRI)," kata Retno Marsudi di akun Twitternya, Jumat, 20 Agustus 2021.

Retno menyampaikan WNI dievakuasi menggunakan pesawat TNI AU dan sekarang sudah berada di Islamabad, Pakistan.

"Alhamdullilah, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU. Pesawat saat ini sudah berada di Islamabad untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia," ujar Retno.

