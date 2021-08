Biaya AS Perangi Taliban Lampaui Kekayaan 30 Miliader Dunia, Jadi Alasan Joe Biden Tarik Pasukan?

PIKIRAN RAKYAT - Majalah bisnis dan finansial Amerika Serikat (AS), Forbes mencatatkan biaya yang harus dikeluarkan AS dalam memperangi Taliban di Afghanistan, selama 20 tahun. Biaya yang dicatat Forbes rupanya bikin kepala geleng-geleng.

Pasalnya, AS rupanya mengeluarkan biaya untuk memerangi Taliban melampaui penghasilan Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, dan Mark Zuckerberg hingga 30 miliader di dunia.

Total biaya yang dikeluarkan AS untuk perangi taliban adalah sebesar 2,26 triliun dolar AS (Rp32.500 triliun, 1 dolar AS=Rp.14.383).

Jika diurai, AS mengeluarkan 300 juta dolar AS per hari. Dana tersebut termasuk 800 miliar dolar AS biaya langsung perang dan 85 miliar dolar AS dana pelatihan bagi militer Afghanistan.

“Amerika Serikat telah membiayai perang Afghanistan dari utang. Bunga utangnya saja harus dibayar sebesar 500 miliar dolar AS. Pada tahun 2050, biaya bunga saja atas utang perang Afghanistan kita bisa mencapai 6,5 triliun dolar AS. Itu artinya setiap warga AS harus menanggung 20 ribu dolar AS,” tulis Brown University dalam hasil studi mereka, dari Forbes.

Presiden AS Joe Biden bahkan mengakui bahwa AS terus mengeluarkan biaya, sampai proses penarikan tentara dari Afghanistan.

Selain materi, banyaknya korban jiwa yang melayang akibat perang Afghanistan pun tak terelakan. Tercatat ada 2.500 prajurit AS yang tewas di Afghanistan.