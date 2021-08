Joe Biden Perintahkan Kirim 5.000 Tentara ke Afghanistan, Amankan Penarikan Pasukan AS

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Joe Biden memerintahkan pengiriman 5.000 tentara Amerika Serikat ke Afghanistan. Hal itu dilakukan agar AS dapat menarik pasukan AS dan personel sekutu lainnya secara tertib dan aman.

"Berdasarkan rekomendasi tim diplomatik, militer, dan intelijen kami, saya telah mengizinkan pengerahan sekitar 5.000 tentara AS untuk memastikan kami dapat melakukan penarikan personel AS dan personel sekutu lainnya secara tertib dan aman," kata Biden, dikutip dari Sputnik News, Minggu, 15 Agustus 2021.

Joe Biden juga memperingatkan bahwa tindakan apa pun dari Taliban yang menimbulkan risiko bagi personel AS di Afghanistan akan ditanggapi "dengan respons militer AS yang cepat dan kuat".

"Saya telah memerintahkan angkatan bersenjata kami dan komunitas intelijen untuk memastikan bahwa kami akan mempertahankan kemampuan dan kewaspadaan untuk mengatasi ancaman teroris di masa depan dari Afghanistan", ujar Presiden berusia 78 tahun itu.

Pernyataan itu juga mencatat bahwa Biden telah memerintahkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Afghanistan untuk "mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan mengejar penyelesaian politik".

Joe Biden juga berjanji bahwa dia akan menjadi presiden AS terakhir yang berurusan dengan perang di Afghanistan.

"Saya adalah Presiden keempat yang memimpin kehadiran pasukan Amerika di Afghanistan—dua Republikan, dua Demokrat. Saya tidak akan, dan tidak akan, meneruskan perang ini ke presiden kelima", ujarnya.

Presiden AS juga langkahnya untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, merujuk pada pendahulunya, mantan Presiden AS Donald Trump, yang "meninggalkan Taliban di posisi terkuat secara militer sejak 2001 dan memberlakukan batas waktu 1 Mei 2021 pada pasukan AS.