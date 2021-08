Pemberontak Serbu Afghanistan, AS Dilaporkan Bernegosiasi dengan Taliban untuk Cegah Serangan ke Kedubes

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dilaporkan sedang berunding dengan kelompok pemberontak Taliban sebagai upaya mencegah serangan di Kedutaan Besar (Kedubes) AS di Kabul.

Kepala utusan AS, Zalmay Khalilzad memimpin upaya untuk menggantungkan bantuan keuangan dan bantuan lainnya sebagai insentif untuk melindungi Kedubes AS jika pejuang Taliban menyerbu ibu kota Afghanistan, seperti dikutip dari New York Post, Jumat, 13 Agustus 2021.

Kelompok ekstremis itu ditakutkan akan menjadi bagian dari pemerintah Afghanistan.

Sekitar 4.000 orang, termasuk 1.400 warga AS bekerja di kedutaan dan diplomat sedang mempertimbangkan seberapa cepat mungkin perlu dievakuasi jika pembicaraan gagal, menurut laporan New York Times.

Laporan itu muncul ketika Kedubes AS mengeluarkan "Peringatan Keamanan" resmi yang mendesak warga Amerika yang tidak dipekerjakan oleh pemerintah "untuk segera meninggalkan Afghanistan menggunakan opsi penerbangan komersial yang tersedia."

Lima pejabat dan mantan pejabat AS dilaporkan menggambarkan suasana tegang dan khawatir di dalam Kedubes. Beberapa menyebutkan jatuhnya Saigon tahun 1975 yang mengakhiri Perang Vietnam dan evakuasi helikopter yang memalukan dari Amerika dari atap Kedutaan Besar AS di sana.

Pemberontak Taliban baru-baru ini menguasai 10 ibu kota provinsi Afghanistan. Para pejabat AS yakin para ekstremis Islam itu dapat merebut kembali Ibu Kota Kabul dalam waktu 1-3 bulan dari batas waktu 31 Agustus yang ditetapkan Presiden Joe Biden untuk menarik sebagian besar pasukan AS dari Afghanistan.

Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan tidak banyak negosiasi dengan Taliban.

