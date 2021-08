Rayakan ASEAN Day 2021, Dubes RI di Kyiv Optimistis Hubungan ASEAN-Ukraina Gemilang

PIKIRAN RAKYAT - Pada Hari Minggu, 8 Agustus 2021, Kedutaan Besar RI di Kyiv, Ukraina menjadi Tuan Rumah penyelenggaraan ASEAN Day 2021 di Ukraina.

Selain dihadiri oleh para Kepala Perwakilan negara-negara ASEAN di Kyiv, peringatan ulang tahun ASEAN yang ke-54 ini jadi lebih istimewa dari biasanya karena dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri Ukraina, Yevhenii Yenin dan sejumlah pejabat tinggi Kemlu Ukraina termasuk Direktur Jenderal Asia Pasifik, Yevhen Pikalov dan Dubes designated Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin.

Selain itu, hadir pula Prof. Valerii Kopiika, Direktur Institute of International Relations (IIR) Universitas Taras Shevchenko yang menjadi mitra Kemlu Ukraina dan perwakilan negara-negara ASEAN dalam pembentukan ASEAN Study Center di Ukraina.

Dubes RI Kyiv, Prof. Dr. Yuddy Chrisnandi dalam pidatonya antara lain menyampaikan proses perjalanan dan perkembangan ASEAN sejak berdirinya hingga kini menjadi organisasi regional berpengaruh dengan kekuatan ekonomi dan GDP gabungan mencapai sekitar 3 triliun dollar AS.

Baca Juga: Anggota TNI Merangsek Selamatkan Tukang Parkir dari Hujanan Bogem Mentah, Reaksi Para Pengeroyok Tak Terduga

Terkait hubungan ASEAN – Ukraina, Dubes RI Kyiv menyatakan optimismenya akan kerja sama yang semakin kuat dan saling menguntungkan.

Dubes RI merujuk pertemuan Dubes negara-negara ASEAN di Kyiv dengan Menlu Ukraina, Dmytro Kuleba pada tahun lalu, dimana disepakati peningkatan kerjasama di berbagai bidang, termasuk peningkatan total perdagangan sampai dengan 5 milyar dollar AS dalam 4 tahun ke depan, peningkatan kunjungan antar level pejabat tinggi, kerjasama pendidikan dan budaya, serta wacana pembentukan ASEAN Study Center.

Dubes RI menggarisbawahi kerjasama ekonomi sebagai prioritas, dan meyakini target 5 milyar dollar AS untuk total perdagangan ASEAN – Ukraina akan tercapai mengingat total perdagangan Indonesia – Ukraina pada tahun 2020 saja mencapai 1,18 milyar dollar AS. Dubes RI juga menyoroti inisiatif pembentukan ASEAN Study Center yang rencananya akan diresmikan di Universitas Taras Shevchenko pada bulan September 2021. Diharapkan kehadiran Center tersebut akan memperkuat hubungan ASEAN tidak hanya di level Pemerintah, tapi juga people to people contact.

Baca Juga: Pakar UI Klaim Herd Immunity Tercipta di Jawa Bali, Pandu Riono: Itu Cuma Khayalan