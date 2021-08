Antony Blinken ke Menlu Retno: Indonesia Mitra Demokrasi Kuat Bagi AS

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken mengumumkan peluncuran "dialog strategis" dengan Indonesia.



Dia mengatakan Indonesia dan Amerika Serikat berkomitmen untuk bekerja sama dalam isu-isu yang mencakup mempertahankan kebebasan navigasi di Laut Natuna Utara (Laut China Selatan).



Hal itu disampaikan Antony Blinken saat bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Washington, Selasa, 3 Agustus 2021, waktu setempat.



Pertemuan Blinken dan Menlu Retno Marsudi juga berkomitmen untuk bekerja sama melawan Covid-19 dan krisis iklim serta untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral, kata Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Reuters.

Indonesia adalah negara dan ekonomi terbesar di 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), sebuah blok yang dilihat Washington sebagai kunci upayanya untuk menghadapi pengaruh China yang semakin besar di Asia.



Kedua belah pihak sepakat untuk membangun "kemitraan strategis" pada tahun 2015. Namun Blinken mengatakan kepada wartawan sambil berdiri di samping Marsudi bahwa dialog baru sekarang benar-benar dimulai.



“Indonesia adalah mitra demokrasi yang kuat bagi Amerika Serikat; kami bekerja sama di banyak bidang yang berbeda,” kata Antony Blinken. Dia menambahkan bahwa Washington menghargai suara kuat Jakarta di ASEAN.



Sementara Rento Marsudi mengatakan kepada Blinken bahwa kemitraan yang kuat dengan Indonesia akan menjadi 'aset utama untuk meningkatkan keterlibatan Anda di kawasan ini'.

Dia mengatakan Amerika Serikat adalah salah satu mitra penting bagi ASEAN dalam menerapkan pandangan Indo-Pasifiknya.



“Harapan saya, dan pemerintah Indonesia, untuk memajukan hubungan bilateral dengan AS, dari kesehatan ke SDGs, dari pendidikan, ekonomi, dan seterusnya,” katanya.



Terkait pertemuan itu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan keduanya membahas langkah-langkah untuk pemulihan pandemi.



Blinken mencatat AS telah menyumbangkan 8 juta dosis vaksin corona ke Indonesia, dan negara-negara tersebut juga bekerja sama dalam hal oksigen dan terapi.***