Krisis Keuangan, WHO Butuh Dana Rp164 Triliun untuk Melawan Varian Delta dari Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membutuhkan dana sekitar 11,5 miliar dolar AS atau setara Rp164 triliun untuk memerangi varian Delta dari Covid-19.

Hal itu terungkap dari rancangan laporan WHO yang dilihat Reuters.

Sebagian besar uang tunai yang diminta dari mitra WHO diperlukan untuk membeli tes Covid-19, oksigen, dan masker di negara-negara miskin, demikian bunyi dokumen yang diperkirakan akan dirilis pekan ini, dikutip dari Reuters, Rabu, 4 Agustus 2021.

Sementara seperempat dana lagi untuk membeli ratusan juta dosis vaksin Covid-19.

Dokumen WHO itu menguraikan hasil dan kebutuhan keuangan Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), program yang dipimpin bersama oleh WHO untuk mendistribusikan vaksin, obat-obatan, dan tes Covid-19 secara adil di seluruh dunia.

Program tersebut, yang didirikan pada awal pandemi, masih sangat kekurangan dana.

Seorang pejabat ACT-A mengatakan program itu akan tetap ada karena banyak negara berupaya mengatasi kebutuhan untuk Covid-19.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pekan lalu mengatakan bahwa sebanyak 7,7 miliar dolar AS sangat dibutuhkan. Namun, ia tidak memberikan rincian pengeluaran yang direncanakan, dan tidak mengatakan berapa banyak uang tambahan yang dibutuhkan untuk vaksin.

Krisis uang tunai terbaru di WHO akan menggarisbawahi kekhawatiran tentang masa depan jangka panjang dari program tersebut.