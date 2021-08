Kim Jong Un Tampil Gunakan Plester di Kepala, Isu Kesehatannya Memburuk Kembali Berhembus

PIKIRAN RAKYAT - Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un kembali menggemparkan publik usai tertanggap kamera mengenakan plester di belakang kepalanya.

Kabar ini pun menghembuskan kembali isu kondisi kesehatan Kim Jong Un yang memburuk.

Plester tersebut terlihat jelas di sisi kanan kepala Kim Jong Un.

Menurut NK News, saat itu Kim Jong Un sedang menghadiri pertemuan militer yang diadakan pada 24 Juli-27 Juli 2021.

Perban Kim Jong Un dan bintik-bintik di kepala. Tangkapan Layar Twitter.com/@@chadocl

Meskipun usianya masih 37 tahun, Kim Jong Un kerap mendapatkan rumor bahwa kesehatannya memburuk.

Hal ini berawal saat potret Kim Jong Un yang tampak montok berubah menjadi sedikit kurus usai menghilang dari mata publik, dilansir The Washington Post.

Pada April 2020, Kim Jong Un juga pernah absen dalam acara 'The Daf of the Sun', perayaan yang dibuat untuk ulang tahun kakeknya.