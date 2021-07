Krisis Kepemimpinan, Senator AS Ragu US Navy Tak Mampu Melawan dan Kalahkan Militer China

PIKIRAN RAKYAT - Senator Amerika Serikat dari Partai Republik Tom Cotton menyatakan keraguannya terhadap Angkatan Laut AS (US Navy) tak mampu melawan militer China di pertempuran. Menurutnya,, Angkatan Laut AS telah bergeser dari perang.

“Jelas, US Navy memiliki tugas yang besar dan kompleks, tetapi satu-satunya hal terpenting yang kami miliki adalah Angkatan Laut permukaan kami adalah siap untuk melawan dan mengalahkan Angkatan Laut China”, kata Cotton dalam wawancara dengan Fox News, dikutip dari Sputnik News, Rabu, 14 Juli 2021.

"Dan saat ini, saya memiliki masalah keraguan nyata bahwa US Navy telah menanamkan mentalitas perang yang memungkinkan kami mencapai tujuan itu," ujarnya.

Dia juga merujuk pada laporan militer baru-baru yang menemukan bahwa 94 persen pelaut yang diwawancarai percaya bahwa Angkatan Laut permukaan menderita krisis kepemimpinan dan budaya.

Senator Tom Cotton menyarankan militer AS untuk mengikuti jejak China dalam pembuatan kapal secara besar-besaran.

Dia juga mengatakan bahwa perubahan diperlukan dalam cara pelatihan pelaut dan perwira. Tom Cotton mencatat bahwa, menurut laporan militer, "dalam beberapa kasus" tentara AS diberikan DVD untuk ditonton di waktu luang mereka untuk berlatih.

Ini bukan pertama kalinya anggota parlemen dari Partai Republik mempertanyakan kesiapan militer AS.

Banyak kaum konservatif mengecam militer AS karena "dibangunkan" dan "dikejar", khususnya Senator Partai Republik Texas Ted Cruz, yang membagikan video di mana ia membandingkan militer AS dengan tentara Rusia.