Yakinkan Rusia, Taliban Klaim Kuasai 85 Persen Wilayah Afghanistan

PIKIRAN RAKYAT - Delegasi Taliban di Moskow, Rusia mengatakan kelompoknya menguasai lebih dari 85 persen wilayah Afghanistan.

Kelompok Taliban juga meyakinkan Rusia bahwa pihaknya tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan sebagai tempat untuk menyerang orang lain.

Hal itu disampaikan beberapa jam setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan pasukan AS ditarik mulai Agustus 2021, dikutip dari The Guardian, Jumat, 9 Juli 2021.

Taliban mengatakan para pejuangnya telah merebut kota perbatasan Islam Qala, sekitar wilayah dari perbatasan Iran ke China.

Pejabat pemerintah Afghanistan mengatakan upaya sedang dilakukan untuk merebut kembali perbatasan Islam Qala. Wilayah ini merupakan jalur utama untuk perdagangan antara Afghanistan dan Iran di saat para pemberontak terus membuat keuntungan besar di seluruh negeri.

"Semua pasukan keamanan Afghanistan termasuk unit perbatasan hadir di daerah itu, dan upaya sedang dilakukan untuk merebut kembali situs itu," kata juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan, Tariq Arian.

Beberapa jam sebelumnya, Joe Biden mengatakan misi militer AS di Afghanistan akan berakhir pada 31 Agustus 2021 setelah hampir 20 tahun tinggal di sana.

Namun, Biden mengakui bahwa "sangat tidak mungkin" Kabul akan mampu mengendalikan seluruh negerinya sendiri.

“Status quo bukanlah pilihan. Saya tidak akan mengirim generasi Amerika lainnya untuk berperang di Afghanistan," ujar Biden.