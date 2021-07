Media Asing Soroti Indonesia Kelangkaan Oksigen, Negara Terpadat ke-4 Dunia Alami Lonjakan Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia telah membuat pasokan oksigen mengalami kelangkaan di sejumlah rumah sakit.

Kelangkaan pasokan oksigen ini menjadi sorotan media asing. Sky News, media asal Inggris menyebutkan puluhan pasien Covid-19 meninggal dunia setelah salah satu rumah sakit kehabisan oksigen.

"Indonesia seeks more oxygen as supplies run out for coronavirus patients amid rising infections" Indonesia mencari lebih banyak oksigen karena persediaan habis untuk pasien virus corona di tengah meningkatnya infeksi, tulis Sky News pada Senin, 5 Juli 2021.

Sedikitnya 63 pasien Covid-19 meninggal dunia selama menjalani perawatan di RSUP Dr Sardjito Kota Yogyakarta sejak Sabtu.

Sebanyak 33 pasien Covid-19 meninggal selama kehabisan pasokan oksigen meskipun rumah sakit beralih menggunakan tabung oksigen selama periode itu, lapor Sky News.

Sementara itu, South China Morning Post (SCMP) juga menyebutkan Indonesia kekurangan oksigen di tengah meningkatnya kasus Covid-19.

"Indonesia gasps for oxygen amid outages," tulis South China Morning Post pada Senin, 5 Juli 2021.

SCMP melaporkan Indonesia sebagai negara terpadat keempat di dunia telah mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19 dalam dua minggu terakhir.

Diberitakan Pikiran-rakyat.com sebelumnya, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito, Yogyakarta, melaporkan sedang mengalami kekosongan stok oksigen dalam menangani pasien corona atau Covid-19.