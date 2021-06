DPR AS Ajukan RUU Sanksi bagi Pendukung Hamas: Mereka Gunakan Warga Gaza sebagai Perisai

PIKIRAN RAKYAT - Sebanyak 55 orang anggota DPR Amerika Serikat (AS) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hamas International Financing Prevention Act.

RUU International Financing Prevention Act ini dibentuk berupa memberikan sanksi kepada orang asing, lembaga dan pemerintah yang membantu militan Palestina Hamas, Jihad, atau afiliasinya.

Sebelumnya, pemerintah AS mengklaim bahwa Hamas dan Jihad Islam Palestina masuk ke dalam organisasi teroris asing (FTO).

“Sangat penting bahwa AS dan sekutu kami terus mengisolasi kelompok teroris seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina dengan memotong sumbernya,” kata salah satu anggota DPR AS Josh Gottheimer, melalui The Jerusalem Post, Jumat, 25 Juni 2021.

Dibuatnya RUU Hamas International Financing Prevention Act ini dilandasi akibat penembakan roket ke Israel.

Pemerintah AS percaya, di balik serangan ribuan roket, Hama menjadikan warga Gaza sebagai perisai manusia.

“Bulan lalu, kelompok teroris Hamas menembakkan ribuan roket ke Israel saat menggunakan warga Gaza, termasuk wanita dan anak-anak, sebagai perisai manusia,” ujar Gottheimer.

“RUU ini akan memperkuat sanksi untuk melemahkan kelompok-kelompok teroris yang mengancam sekutu kami Israel, merusak perdamaian, dan semakin mengacaukan Timur Tengah,” ujarnya.