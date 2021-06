Pejabat Intel China Dilaporkan Membelot ke AS, akan Ungkap Kebocoran Covid-19 di Lab Wuhan

PIKIRAN RAKYAT - Salah seorang pejabat intelijen China dilaporkan telah membelot ke Amerika Serikat (AS). Pejabat itu juga diperkirakan akan menyerahkan informasi kepada badan intelijen AS yang mendukung teori bahwa Covid-19 bocor dari laboratorium di Wuhan.

Dong Jingwei (57) selaku Wakil Menteri Keamanan Negara China dikabarkan tiba di AS bersama putrinya pada Februari 2021. Jika rumor ini dikonfirmasi, maka dia akan menjadi pejabat China berpangkat tinggi yang pernah membelot ke AS, dikutip dari The Times, Senin, 21 Juni 2021.

Nama Dong Jingwei jarang muncul dalam laporan media China berbahasa Inggris China. Namun, baru baru ini, nama itu dikutip oleh South China Morning Post (SCMP), surat kabar yang bermarkas di Hong Kong.

Foto yang diduga menunjukkan Wakil Menteri Keamanan Negara China, Dong Jingwei.

Baca Juga: Atta Halilintar Tiba-Tiba Izin Poligami, Aurel Hermansyah Berikan Jawaban Tak Terduga

SCMP menyebutkan dinas intelijen China diperintahkan untuk meningkatkan upaya mereka untuk memburu agen asing dan orang dalam yang berkolusi dengan pasukan 'anti-China.

Bukti pejabat intel China itu membelot ke AS diperkuat ketika Presiden AS Joe Biden memerintahkan badan intelijen termasuk CIA untuk menyelidiki teori kebocoran Covid-19 di Institut Virologi Wuhan.

Pengetahuan Dong Jingwei dilaporkan mencakup studi patogen awal virus, model prediksi penyebaran dan kerusakan Covid di dunia, serta catatan keuangan yang merinci organisasi dan pemerintah mana yang mendanai penelitian tersebut.

Baca Juga: Muncul Gagasan Jokowi Maju ke Pilpres 2024, Hasil Survei: Warga Berpendidikan Tinggi Tolak Menolak

Mantan pejabat kementerian luar negeri China Dr Han Lianchao, yang membelot setelah pembantaian Lapangan Tiananmen tahun 1989, juga menulis di Twitter bahwa jika Dong Jingwei membelot maka "benar-benar sebuah bom besar".