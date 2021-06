Sepakat, Negara-negara Kaya G7 Bersiap Saingi dan Melawan Pengaruh China

PIKIRAN RAKYAT - Negara-negara demokrasi terkaya Kelompok Tujuh atau G7 sepakat berusaha untuk melawan pengaruh China yang semakin besar.

G7 akan menawarkan kepada negara-negara berkembang sebuah rencana infrastruktur yang dapat menyaingi inisiatif Belt and Road multi-triliun dolar AS milik China.

Dalam pertemuan di Inggris pada Sabtu, 12 Juni 2021, negara G7 mencari tanggapan yang koheren terhadap meningkatnya kebangkitan ekonomi dan militer China selama 40 tahun terakhir.

Presiden AS,Joe Biden dan para pemimpin G7 lainnya berharap rencana mereka, yang dikenal sebagai inisiatif Build Back Better World (B3W), akan memberikan kemitraan infrastruktur yang transparan untuk membantu mempersempit 40 triliun dolar AS yang dibutuhkan oleh negara-negara berkembang pada tahun 2035, menurut pernyataan Gedung Putih.

"Ini bukan hanya tentang menghadapi atau menghadapi China," kata seorang pejabat senior AS, dikutip dari Reuters, Minggu, 13 Juni 2021.

"Tapi sampai sekarang kami belum menawarkan alternatif positif yang mencerminkan nilai-nilai kami, standar kami dan cara kami melakukan bisnis," ujarnya.

Amerika Serikat kemudian menyebutkan ada konsensus G7 tentang perlunya pendekatan bersama ke China tentang perdagangan dan hak asasi manusia.

G7 dan sekutunya akan menggunakan inisiatif B3W untuk memobilisasi modal sektor swasta di berbagai bidang seperti iklim, kesehatan dan keamanan kesehatan, teknologi digital, serta kesetaraan gender.

