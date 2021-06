Media China Soroti Polemik TWK KPK: Semua Orang Tionghoa Sama Saja

PIKIRAN RAKYAT - Polemik soal tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK tidak hanya menjadi pembahasan di Tanah Air.

Media China, South China Morning Post (SCMP) juga menyoroti kejanggalan pertanyaan TWK pegawai KPK. Media yang berbasis di Hong Kong itu memuat berita dengan foto penyidik senior Novel Baswedan.

Pemberitaan SCMP dimuat dengan judul 'All Chinese are the same': Indonesia's 'nationalism' test for graft-busters sparks outrage atau 'Semua orang Tionghoa adalah sama': Ujian nasionalisme Indonesia untuk penghancur korupsi memicu kemarahan'. Artikel ini diunggah pada 4 Juni 2021.

"Puluhan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia menghadapi ancaman pemecatan setelah gagal dalam ujian “nasionalisme”," tulis SCMP, dikutip pada Rabu, 9 Juni 2021.

Menurut media itu, langkah tersebut dapat merusak perang melawan korupsi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

"Sekitar 75 dari mereka, termasuk penyelidik senior, gagal. Ketua KPK (Firli Bahuri) kemudian mengatakan 51 dari mereka harus meninggalkan organisasi, sisanya harus mengikuti program pelatihan khusus. Pertanyaan tes kemudian bocor ke media dan menjadi viral, memicu kritik karena dianggap aneh dan bahkan menyinggung kelompok minoritas," tambah SCMP.

Media China itu juga mengutip pemberitaan media Indonesia yakni 'Pertanyaan Konyol dalam Tes Nasionalisme KPK'. Disebutkan ada pertanyaan konyol seperti Semua orang Tionghoa itu sama (setuju atau tidak?).

Selain itu ada pula pertanyaan konyol TWK KPK seperti 'Apakah Anda akan menerima donor darah dari seseorang yang berbeda agama dengan Anda?'.