Buat Program Kemanusiaan dari Donasi ke Palestina, Muhammad Husein Gaza: Israel Serang Psikis Mereka

PIKIRAN RAKYAT - Ustaz Muhammad Husein Gaza berencana untuk melakukan program pemberdayaan manusia dari donasi yang diserahkan ke Palestina.

Hal itu disampaikan dalam acara laporan donasi untuk Palestina bersama Ustaz Adi Hidayat yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resminya pada Jumat 28 Mei 2021.

Muhammad Husein Gaza mengatakan bahwa saat ini terdapat 1.600 halaqoh Quran di Gaza Palestina, tetapi hanya 500 halaqoh yang memiliki sponsor.

“Artinya yang punya dana operasional, itu pun sangat minim dana operasionalnya,” ucapnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Adi Hidayat Official, Senin 31 Mei 2021.

Oleh karena itu, Muhammad Husein Gaza pun membuat agenda untuk mensponsori 500 halaqoh Quran lainnya di Gaza Palestina.

“Dan kita sedang membuat agenda sponsor untuk 500 halaqoh Quran, jadi dari 1.100 halaqoh yang belum disponsori, kita enggak mau muluk-muluk, kita mau coba dulu untuk membantu mensponsori 500 halaqoh Quran selama 1 tahun,” tuturnya.

Muhammad Husein Gaza pun membeberkan perkiraan biaya yang dibutuhkan, untuk mensponsori 500 halaqoh Palestina tersebut.

Dia menuturkan satu halaqoh di Palestina membutuhkan sekitar 200 dolar AS (Rp2,8 juta) setiap bulannya, yakni 150 dolar AS (Rp2,1 juta) untuk muhafiz atau pembimbingnya, sedangkan 50 dolar AS (Rp715 ribu) itu untuk operasional halaqohnya seperti konsumsi dan lain sebagainya.