Pengungkapan Covid-19 Berasal dari Laboratorium di Wuhan, Hubungan AS-China Kian Panas

PIKIRAN RAKYAT - Hubungan AS dan China kian panas setelah Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa penelitian yang dilakukan badan intelijen AS menyatakan asal-usul Covid-19 diduga kuat berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan.

AS telah melakukan penyelidikan selama 90 hari ihwal asal-usul Covid-19 yang kasusnya ditemukan pertama kali di Wuhan pada akhir tahun 2019.

Hingga saat ini, Covid-19 telah menjadi pandemik di seluruh dunia yang telah membunuh lebih dari 3,5 juta orang.

Meski demikian, China tidak terima jika Covid-19 disebutkan berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan.

China menganggap AS telah memanfaatkan momen Covid-19 untuk kepentingan politis dengan membangun narasi yang menyudutkan China.

"AS bertujuan untuk menggunakan pandemi sebagai alat stigmatisasi dan manipulasi politik untuk mengalihkan kesalahan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian dikutip Pikiran-rakyat.com dari The Guardian pada 27 Mei 2021.

"Mereka telah menghina sains, tak bertanggung jawab atas kelangsungan hidup warganya, dan kontraproduktif dalam upaya global memerangi virus ini," tuturnya lagi.

China juga mempertanyakan motif AS di balik penelitian asal-usul Covid-19 yang dilakukannya.