Kerap Saling Lempar Tuduhan, Joe Biden dan Vladimir Putin Akan Bertemu Pertama Kalinya

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat dan Rusia merupakan dua negara maju yang terus berebut untuk mendapatkan pengaruh dari masyarakat dunia.

Dua negara ini kerap mengalami pasang-surut dalam hubungan diplomatiknya.

Terlebih sejak Joe Biden dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat, sosok pengganti Donald Trump tersebut kerap saling sindir hingga bersitegang dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Meski demikian, berdasarkan laporan terbaru dari Gedung Putih Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan pertemuan tatap muka pertama bulan depan.

Baca Juga: Tekan Penularan Covid-19 dari Luar Negeri, BP2MI Bersiap Kedatangan 7.300 PMI dari Malaysia

Pertemuan tingkat tinggi ini akan berlangsung di Jenewa, Swiss pada 16 Juni setelah lebih dari sebulan Moskow dan Washington berdiskusi mengenai waktu dan lokasi untuk mengadakan pertemuan tersebut.

"Para pemimpin akan membahas berbagai masalah mendesak, karena kami berusaha memulihkan prediktabilitas dan stabilitas hubungan AS-Rusia," kata Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Pertemuan itu akan dilanjutkan dengan kunjungan luar negeri pertama Joe Biden di mana dirinya akan mengunjungi Eropa untuk bertemu dengan para sekutu, termasuk KTT G7 di Inggris dari 11 hingga 13 Juni, dan pertemuan dengan NATO dan mitra Uni Eropa (UE) di Brussel pada 14 Juni.

KTT itu akan diadakan di tengah meningkatnya masalah dalam hubungan AS-Rusia, termasuk serangan siber besar-besaran di mana AS menuding Rusia membahayakan jaringan pemerintah dan perusahaan AS.

Baca Juga: Libur Hari Raya Waisak 2021, Jalur Selatan Jabar Dipadati Kendaraan