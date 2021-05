Hancur Berkeping-keping Diserang Israel, Warga Palestina Tetap Rawat Anjing dan Kucing Jalanan

PIKIRAN RAKYAT - Meskipun mendapatkan serangan dari Israel yang menghancurkan banyak hal, warga Palestina tetap memberikan perawatan terhadap anjing dan kucing jalanan yang terluka.

Selain anjing dan kucing, ada hewan lain yang dirawat oleh warga Palestina melakukan serangan.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Reuters, saat terjadi konflik antara militan Hamas dan Israel selama 11 hari, kelompok kesejahteraan hewan Palestina merawat anjing dan kucing jalanan yang terluka.

Pemilik Sulala Society for Training and Caring for Animals, Saeed El-Aer, menyusuri jalanan untuk merawat anjing dan kucing yang terlantar.

Saeed El-Aer memberi hewan tersebut makanan, obat-obatan, dan tempat berlindung.

"Kami masih menerima telepon tentang kucing dan anjing yang terluka dalam perang, dan kami masih berusaha menghubungi mereka untuk membantu mereka," kata Saeed El-Aer.

Saat gencatan senjata mencapai puncak pada Jumat lalu setelah permusuhan terburuk dalam beberapa tahun antara Hamas dan Israel, Aer bergegas ke tempat penampungan hewannya, yang dibangun di atas sebidang tanah yang diberikan kepadanya oleh kotamadya di pinggiran Zeitoun di timur Kota Gaza.

"Saya menemukan semua anjing di luarnya. Anjing-anjing itu sedih, takut, dan ketakutan. Akibat bom Israel, pagar bagian luar penampungan hewan saya hancur sebagian," ujar Aer.