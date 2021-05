Tak Ada Jaminan Warga Palestina Aman dari Israel, PBB Minta Dukungan Dunia

PIKIRAN RAKYAT - The United Nation Relief and Works Agency for Palestine (UNRWA) yang merupakan organisasi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan, tidak ada jaminan warga Palestina akan aman dari serangan Israel.

UNRWA juga mengatakan tidak ada solusi dan juga akses untuk membantu pembangunan masa depan warga Palestina agar lebih baik.

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan, satu-satunya cara adalah meminta organisasi internasional untuk menempuh jalur politik yang benar guna mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Tak hanya itu, Philippe Lazzarini meminta dunia mengambil tanggung jawab dan mendukung UNRWA dalam membantu pengungsi Palestina agar bisa hidup normal.

Pasalnya, selama kekerasan yang dilancarkan Israel, kehidupan normal warga Palestina di jalur Gaza tak bisa tercapai.

"Gaza menjadi puing-puing dalam waktu kurang dari dua minggu setelah pertempuran pecah antara Israel dan kelompok militan Hamas," kata Lazzarini dikutip dari Al Arabiya English.

Lazzarini menyaksikan secara langsung bagaimana beratnya kehidupan di jalur Gaza.

Ia bahkan mengkritik serangan Israel terhadap sistem pendidikan UNRWA.