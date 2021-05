Penumpang Terlempar dari Kursi, Tabrakan LRT di Malaysia Akibatkan Ratusan Terluka

PIKIRAN RAKYAT - Kecelakaan Light Rail Transit (LRT) baru saja terjadi di Malaysia pada, Senin, 24 Mei 2021 malam.

Insiden tersebut berakibat sedikitnya 213 orang terluka, dan 43 di antaranya mengalami luka yang cukup serius.

Kecelakaan LRT tersebut disebabkan adanya tabrakan antara dua kereta di LRT.

Tabrakan terjadi antara gerbong kosong yang sedang dalam uji coba, dengan kereta penumpang dari arah Gombak.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui The Straits Times, satu gerbong melaju dengan kecepatan 20 km per jam, sementara yang satu lagi sekitar 40 kilometer per jam.

Tabrakan keduanya terjadi, dan menyebabkan hentakan signifikan yang membuat beberapa penumpang terlempar dari kursi mereka.

Kecelakaan tersebut terjadi di antara stasiun Kampung Baru dan KLCC pada pukul 8.45 malam waktu setempat.

Salah satu unggahan di Twitter menunjukkan situasi dalam LRT usai kecelakaan.