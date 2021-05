Lagi-lagi Ratu Elizabeth II Dibuat Kecewa oleh Cucu Kesayangan, Pangeran Charles Lemparkan Ancaman

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Charles lagi-lagi dibuat kecewa oleh putra bungsunya dengan Putri Diana, Pangeran Harry.

Dilaporkan jika Ratu ELzabeth II 'sangat kecewa' dengan serangan yang dilakukan 'secara priadi' oleh Pangeran Harry terhadap keluarga kerajaan.

Komentar Pangeran Harry tentang cara asuh sang ayah, dan menyatakan jika Pangeran Charles tak tahu apa-apa tentang bagaimana dia dibesarkan.

Tingkah Pangeran Harry semakin diluar batas yang diberikan, seorang sumber dari kerajaan mengatakan jika sang nenek telah kecewa dengan cucu kesayangannya.

"Nenek Pangeran Harry menganggap ini sangat pribadi dan sangat kecewa dengan apa yang dikatakan Harry," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan jika Pangeran Charles ingin turun tangan dan mengatakan jika Duke of Sussex sudah keterlaluan.

"Jika Harry menyerang Ratu dengan cara yang lebih pribadi, Charles akan merapatkan barisan dengan Ratu tanpa keraguan dan mendepak Harry keluar," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Express.

Komentar terbaru Pangeran Harry tentang keluarganya dalam serial dokumenter baru The Me You Can't See telah menimbulkan lebih banyak kekhawatiran.