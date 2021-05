Terus 'Serang' Pangeran Charles, Pengamat Inggris Sindir Pangeran Harry: Dia Ingin Cari Uang

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Harry terus menguji kesabaran Pangeran Charles dengan membongkar hubungan dirinya dan sang ayah yang sesungguhnya.

Para pengamat kerajaan Inggris lantas menilai bahwa hubungan Pangeran Harry dan Pangeran Charles tidak bisa diperbaiki dan bahkan semakin memburuk.

Pengamat ahli keluarga Kerajaan Inggris, Robert Jobson menyebutkan bahwa sebenarnya Pangeran Harry 'menjual' keluarganya sendiri.

Hal ini terlihat dari beberapa wawancara 'spektakulernya' terkait hubungannya dengan keluarga kerajaan Inggris.

Baca Juga: Akhirnya Umi Pipik Buka Identitas Istri Ketiga Uje dari Kalangan Publik Figur

“Saya rasa Pangeran Harry ingin menghasilkan uang dari sesuatu yang dianggapnya sebagai ketidaknyamanannya. Bagaimana bisa ayahnya kembali berhubungan dengan anak yang menjual omongan ke publik demi menghasilkan uang?” ucap Robert Jobson.

Bahkan, Pangeran Harry rela menceritakan kisah kelamnya dalam acara The Me You Can't See dan menyebutkan Pangeran Charles adalah sumber penderitaannya.

“Ayahku pernah berkata kepadaku yang masih muda. ‘Ini terjadi kepadaku, jadi pasti terjadi kepadamu juga,” ucap Pangeran Harry kepada Oprah Winfrey soal pola asuh yang diterapkan Pangeran Charles kepadanya dan sang kakak, Pangeran William.

Robert Jobson, yang merupakan penulis biografi Prince Philip’s Century menyatakan meskipun Pangeran Harry 'menjual' keluarganya, namun ia setidaknya bisa meningkatkan kesadaran orang-orang yang menonton acaranya soal pentingnya menangani gangguan mental.