Dihantui Trauma, Pangeran Harry Ungkap Alasan Ikuti Keinginan Meghan Markle Keluar dari Kerajaan

PIKIRAN RAKYAT - Pangeran Harry kerap kali mengungkapkan betapa besar trauma yang dirasakannya saat kehilang sang ibu, Putri Diana.

Dari suara kuda yang berjalan di hari pemakaman Putri Diana hingga dikejar paparazzi saat masih kecil saat berada di mobil, Pangeran Harry dihantui trauma kehilangan sang ibu.

Beberapa kali berbicara secara rinci tentang bagaimana ia gagal menangani rasa kehilangannya itu selama lebih dari satu dekade, membuat Pangeran Harry tak ingin merasakannya kembali.

Dihantui trauma ditinggal orang terkasih, Pangeran Harry tak ingin mengulang rasa dengan kehilangan sang istri Meghan Markle.

Besar rasa takutnya itu menjadi alasa Pangeran Harry pergi meninggal monarki, mengambil keputusan untuk berhenti dari tugas kerajaan dan pindah ke California, Amerika Serikat.

"Ibuku dikejar sampai mati ketika dia menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak berkulit putih, dan sekarang lihat apa yang terjadi. Kamu sedang berbicara tentang sejarah yang berulang? Mereka tidak akan berhenti sampai dia meninggal," ujar Pangeran Harry dalam serial dokumenter kesehatan mental 'The Me You Can't See'.

"Ini sangat memicu potensi takut kehilangan seorang wanita dalam hidupku," tuturnya menambahkan.

Dikabarkan Reuters, Putri Diana meninggal pada tahun 1997 pada usia 36 tahun dalam kecelakaan di Paris setelah mobil yang dia tumpangi bersama pacarnya yang lahir di Mesir, Dodi Fayed, dikejar oleh paparazzi.