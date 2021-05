Viral Koran AS Kejutkan Publik dengan Bentangkan Bendera Palestina di Halaman Depan, Ternyata Begini Faktanya

PIKIRAN RAKYAT - Amerika Serikat (AS) hingga hari ini tampaknya begitu teguh membela Israel dalam konflik yang berlangsung di Gaza Palestina selama sepekan terakhir.

Presiden AS Joe Biden bahkan tidak mengakui penghancuran gedung media internasional di Gaza Palestina oleh serangan udara Israel.

Satu-satunya alasan yang dimiliki AS ialah 'ketiadaan bukti yang dibeberkan Israel'. Padahal, raksasa media AS, Associated Press menjadi korban dari serangan Israel di Gaza Palestina tersebut.

Media-media Barat pun kebanyakan tak berani mengambil sikap untuk membela Israel maupun Palestina, hingga mendadak media sosial dihebohkan oleh sebuah unggahan terkait salah satu media AS.

"New York Times. Finally," tulis pengguna Twitter bernama Artemis dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @Illumination100, Rabu 19 Mei 2021.

Cuitan soal media AS, New York Times membentangkan bendera Palestina.

Kicauan ini mendapatkan banyak apresiasi, khususnya dari warga AS yang membela Palestina karena digempur habis-habisan oleh Israel.

Sebanyak 1.460 pengguna Twitter menyukai unggahan bendera Palestina itu. Sementara 487 orang lainnya mencuit ulang dan ada 41 komentar yang menyertai unggahan tersebut.