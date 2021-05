Organisasi Yahudi: Amerika Serikat Danai Israel Serang Palestina, Kirim Rp54 Triliun per Tahun

PIKIRAN RAKYAT - Suara Yahudi untuk Perdamaian (Jewish Voice for Peace), sebuah organisasi di Amerika Serkat (AS), mengungkapkan bahwa AS berkontribusi atas penyerangan Israel terhadap Palestina saat ini.

Suara Yahudi untuk Perdamaian mengeluarkan surat tuntutan agar pemerintah AS menyetop aliran dana untuk membiayai Israel.

"Mari buat semua ini lebih jelas: AS terliba dalam semua ini. AS mengirim dana 3,8 miliar dolar AS (sekitar Rp54 triliun) setiap tahunnya untuk membiayai militer Israel. AS juga melindungi Israel dari tanggung jawab di PBB," tulis mereka dalam surat itu dikutip Pikiran-rakyat.com dari laman resmi Jewish Voice for Peace pada 17 Mei 2021.

"Apa pun yang kita dengar dari pemerintahan Joe Biden atau anggota Kongres, yang jelas ini bukanlah pertempuran yang seimbang antara 2 pihak. Yang terjadi adalah ketimpangan kekuatan antara Israel dan Palestina."

Baca Juga: Viral: Maksud Pesan Sate 60 Tusuk Malah Disangka 60 Porsi, Harus Bayar Rp1.472.000

Israel masih terus menggempur Palestina sampai saat ini sejak serangan pertama dilakukan 7 hari yang lalu.

Melansir laporan Aljazeera, Israel melakukan serangan udara terhitung sebanyak 55 kali pada Senin, 17 Mei 2021 pagi.

Serangan mematikan itu telah menewaskan 42 warga Palestina dalam waktu 24 jam.

Baca Juga: Eks Pemain Timnas Indonesia U-19 Yudha Febrian Minta Maaf, Akui Lakukan Pelecehan Seksual

Dalam serangan yang telah dilakukan selama sepekan terakhir, Israel total telah membunuh 192 warga Palestina. Sebanyak 58 orang di antaranya adalah anak-anak dan 34 lainnya wanita.