Kematian Covid-19 Capai 6,9 Juta, IHME Prediksikan Angka Lebih dari Dua Kali Lipat

PIKIRAN RAKYAT – DC's Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) University of Washington memperkirakan bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan hampir 6,9 juta kematian di seluruh dunia yang jumlah lebih dari dua kali lipat tercatat secara resmi.

Kematian akibat pandemi tidak dilaporkan lantaran bagi sebagian besar negara hanya mencatat yang terjadi di rumah sakit atau pasien dengan infeksi yang dikonfirmasi.

Menurut data dari Universitas Johns Hopkins, perkiraan jumlah kasus kematian Covid-19 yang dilaporkan saat ini menunjukkan lebih dari 155 juta infeksi di seluruh dunia yang setidaknya ada 3,25 juta kematian.

DC's Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) merupakan organisasi penelitian kesehatan independen yang memberikan pengukuran sebanding dari masalah kesehatan dunia bahkan telah dikutip oleh Gedung Putih dan laporan penelitiannya diawasi secara ketat oleh pejabat kesehatan masyarakat.

“Kematian Covid-19 yang dilaporkan sangat terkait dengan tingkat pengujian di suatu negara. Jika Anda tidak menguji terlalu banyak, kemungkinan besar Anda akan melewatkan kematian akibat Covid," kata Direktur Institute for Health Metrics and Evaluation Christopher Murray.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, Jumat, 7 Mei 2021, IHME memperkirakan total kematian akibat Covid-19 dengan membandingkan kematian yang diantisipasi dari semua penyebab berdasarkan tren pra-pandemi dengan jumlah sebenarnya dari semua kematian yang disebabkan selama pandemi.

Di Amerika Serikat, analisis memperkirakan kematian terkait Covid-19 lebih dari 905.000.

Jumlah tersebut merupakan angka resmi dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat yang memperkirakan sebanyak 575.491 kematian disebabkan varian baru virus Corona pada Rabu, 5 Mei 2021.