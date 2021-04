Dipaksa Tulis Hoaks soal Wapres AS dan Anak Migran, Reporter New York Post Undur Diri

PIKIRAN RAKYAT - Seorang reporter New York Post, Laura Italiano mengundurkan diri usai dipaksa menulis cerita yang salah tentang Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) dan anak migran.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Laura Italiano menyebutkan jika ia dipaksa untuk menulis laporan tentang anak-anak migran yang diberi salinan buku VP (Vice President) sebagai bagian dari perlengkapan selamat datang.

Kisah tersebut berawal dari ketika New York Post menerbitkan sebuah cerita berjuduk Kam on in pada 23 April 2021.

Cerita tersebut mengisahkan tentang anak-anak migran yang diberi salinan buku wakil presiden tahun 2019, Superhero Are Everywhere yang diklaim sebagai bagian dari perlengkapan selamat datang.

Laura Italiano mendapatkan tanggung jawab untuk menulis cerita tersebut.

Namun, pada Selasa, 27 April 2021, ia justru mengumumkan pengunduran dirinya dengan menyebutkan bahwa dia ditugaskan untuk menulis cerita yang salah.

"Hari ini saya menyerahkan pengunduran diri saya kepada editor saya di New York Post. Kisah Kamala Harris, - kisah salah yang diperintahkan kepada saya untuk ditulis dan yang gagal saya lawan dengan cukup keras- adalah titik puncak saya," tulis Laura di akun Twitter miliknya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk meliput kota New York untuk tabloid uang paling hidup dan cerdas - sebuah makalah yang berisi reporter dan editor yang sangat saya kagumi dan saya pegang sebagai teman. Saya sedih untuk pergi," tulisnya.