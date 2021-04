Penulis Diduga Terlibat Pelecehan Seksual, Buku Biografi Novelis Terkenal di AS Ditarik

PIKIRAN RAKYAT - Sebuah agensi penerbitan membatalkan buku buku biografi novelis terkenal di Amerika Serikat (AS), Philip Roth, disebabkan dugaan keterlibatan pelecehan dan penyerangan seksual yang dilakukan sang penulis, Blake Bailey.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, sebelumnya banyak masyarakta AS yang menantikan penerbitan buku biografi Philip Roth.

Namun, harapan tersebut harus pupus usai Blake Bailey terlibat dengan tuduhan pelecehan dan penyerangan seksual.

WW Norton and Company yang sebelumnya merilis memoar Bailey pada tahun 2014 tentang The Splendid Things We Planned, mengatakan bahwa Bailey bisa mencari penerbitan di tempat lain.

Selain itu, agensi penerbitan tersebut mengatakan akan mengimbangi jumlah uang muka buku Bailey untuk disumbangkan ke organisasi yang memerangi pelecehan non-seksual maupun pelecehan seksual dan bekerja untuk melindungi para pejuang.

Kabar Bailey berperilaku tidak pantas dengan siswa dan terlibat hubungan seksual mencengangkan publik di AS.

Dua mantan mahasiswa dan seorang eksekutif penerbitan menuduh Bailey menyerang mereka.

Bailey dengan cepat dicabut oleh agensi sastranya, Story Factory, lalu kini Norton mengumumkan pada minggu lalu akan menghentikan publikasi dan publisitas saat meninjau tuduhan tersebut.