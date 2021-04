Washington-Teheran Panas, Militer AS Lepaskan Tembakan Peringatan ke Kapal Iran

PIKIRAN RAKYAT - Kapal Angkatan Laut AS (US Navy) dilaporkan melepaskan tembakan peringatan ke arah tiga kapal militer Iran pada Senin, 26 April 2021.

Pihak berwenang AS mengatakan tembakan peringatan itu dilepaskan karena kapal Iran terlalu dekat dengan kapal AS di Teluk Persia.

"Tiga (kapal) speed boat yang dioperasikan oleh Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran bergerak dalam jarak 68 yard dari USS Firebolt dan kapal Penjaga Pantai AS Baranoff," kata Angkatan Laut AS, dikutip dari New York Post, Rabu, 28 April 2021.

Baca Juga: Fenomena Supermoon yang Memikat Ternyata Punya Dampak, LAPAN Beberkan Penjelasannya

Awalnya, Angkatan Laut AS mengatakan, awak kapalnya sudah mengirim beberapa peringatan radio ke kapal Iran, tetapi mereka terus bergerak mendekat.

"Awak Firebolt kemudian melepaskan tembakan peringatan, dan kapal (Iran) pindah ke jarak yang aman dari kapal AS," kata Armada Kelima AS dalam sebuah pernyataan.

Insiden ini menjadi yang kedua kalinya di bulan ini kapal AS mengeluarkan tembakan ke pasukan Iran di Teluk Persia.

Dikutip dari AFP, pihak AS mengatakan tindakan Iran 'meningkatkan risiko salah perhitungan dan/ atau tabrakan'.

Baca Juga: Lee Kwang Soo Mundur dari Running Man, Song Ji Hyo Sampaikan Pesan Perpisahan

AS juga memperingatkan bahwa kapalnya mempertahankan hak yang melekat untuk bertindak dalam membela diri.