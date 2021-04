Temukan Fakta Mengejutkan Soal Corona B1617, Warga India Tewas Setiap 4 Menit karena Covid-19

PIKIRAN RAKYAT - All Inda Institute of Medical Sciences New Dehli mengungkapkan fakta mengejutkan terkait varian baru Covid-19, Corona B1617.

Dalam laporannya, mereka menyebutkan setiap empat menit akan ada warga tewas karena Covid-19.

Dilaporkan sebelumnya, India menjadi kini pusat Covid-19 di Asia dan telah mencetak rekor kasus harian terbanyak di dunia selama 5 hari berturut-turut, yakni 352.991 kasus per Senin, 26 April 2021.

Angka kematian turut melonjak selama 24 jam terakhir dan menyentuh hampir 3000 kasus.

Keterbatasan okesigen, obat, ruangan di rumah sakit (RS) hingga tempat krematorium menjadi alasan kematian akibat Covid-19 tak bisa terkendali.

Para ahli virolog dan epidemiologi setempat bahkan mengklaim jumlah kematian Covid-19 di India bisa jauh lebih tinggi.

Saking ganasnya, India pun dilanda gelombang tsunami Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh RS tak sanggup menangani virus ini.

Bahkan, dari hasil laporan, beberapa pasien yang sekarat terpaksa terbaring di jalanan.