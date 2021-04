Australia Susul Jejak AS soal Tentara di Afghanistan

PIKIRAN RAKYAT - Australia mengikuti langkah Amerika Serikat (AS), terkait penarikan tentara di Afghanistan.

Sebelumnya AS telah memutuskan untuk menarik tentara mereka yang berada di Afghanistan.

Penarikan tentara tersebut dilakukan AS dengan belum terlihatnya hasil efektif tentang penempatan tentara di Afghanistan untuk menangani pasukan Taliban.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Guardian, Australia pun menyusul langkah AS untuk menarik pasukan tentaranya.

Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, berujar jika pihaknya akan membawa pulang tentaranya pada September 2021, sama seperti yang dilakukan oleh AS.

"Sangat tidak mungkin pasukan Australia akan ditempatkan kembali dalam jangka pendek, bahkan jika Taliban bangkit kembali," kata Peter Dutton.

Ditegaskan oleh Peter Dutton, Australia tidak memiliki rencana untuk mengirim kembali pasukannya ke Afghanistan.

"Saya tidak dapat melihat bagaimana hal itu mungkin terjadi di masa mendatang. Saya pikir akan ada cara berbeda untuk menghadapi ancaman itu daripada pasukan di darat," ujar Dutton.

