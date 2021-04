Curi Barang, Karyawan Kedubes Pakistan di Korea Selatan Ditangkap Polisi

PIKIRAN RAKYAT - Karyawan Kedutaan Besar (Kedubes) Pakistan di Korea Selatan ditangkap polisi usai kedapatan mencuri makanan dan barang.

Ada dua orang yang melakukan aksi pencurian tersebut.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari The Korea Times, Kantor Polisi Yongsan mengatakan kedua orang itu kedapatan mencuri barang masing-masing senilai 11.000 won (10 dolar AS) dan 1.900 won (1,70 dolar AS), di toko yang sama di Itaewon, Distrik Yongsan.

Namun, pencurian tersebut dilakukan pada tanggal yang berbeda.

Barang yang diduga dicuri berupa camilan cokelat seharga 1.900 won (1,70 dolar AS) pada 10 Januari 2021.

Sementara itu, pencurian kedua dilakukan pada 23 Februari 2021 dengan raibnya topi seharga 11.000 won (10 dolar AS).

Seorang karyawan di toko yang dicuri itu mengajukan laporan kepada tak lama setelah kejadian tersebut terhadi.

Setelah melalui penyelidikan, otoritas penegak hukum mengidentifikasi tersangka melalui rekaman CCTV sebagai karyawan Kedutaan Besar Pakistan yang berusia 35 tahun.