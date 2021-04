Marah karena Joe Biden Sebut Soal 'Genosida', Turki Panggil Dubes AS di Ankara

PIKIRAN RAKYAT - Presiden AS Joe Biden mengatakan Amerika Serikat mengakui pembantaian orang-orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman adalah tindakan 'genosida'.

Menanggapi deklarasi Joe Biden tersebut, Kementerian Luar Negeri Turki mengungkapkan kemarahan mereka dengan memanggil Duta Besar AS untuk Turki, David Satterfield.

Wakil Menteri Luar Negeri Turki, Sedat Onal mengatakan kepada David Satterfield, bahwa langkah Joe Biden tidak memiliki dasar hukum dan telah menyebabkan 'luka dalam hubungan yang akan sulit diperbaiki'.

Baca Juga: Bukan Belum Move On, Gading Marten Beberkan Alasannya Masih Betah Menduda

"Reaksi keras kami diungkapkan kepada duta besar, dia diberitahu bahwa kami menganggap pernyataan ini tidak dapat diterima, tanpa dasar sejarah dan hukum, oleh karena itu kami sepenuhnya menolak dan mengutuk keras," kata seorang sumber, dikutip dari Sputnik News, Minggu, 25 April 2021.

Di tengah ketegangan antara Washington dan Ankara , kedutaan AS di Turki mengumumkan bahwa misi diplomatik akan ditutup untuk layanan rutin dari 26-27 April, dengan alasan kemungkinan protes.

"Demonstrasi atau protes dapat terjadi menyusul pernyataan Gedung Putih 24 April yang mengenang kehidupan semua orang yang tewas dalam genosida Armenia era Kekaisaran Ottoman," kata pernyataan kedubes AS di Ankara.

Baca Juga: Disiapkan 4 Pengacara, Nathalie Holscher Siap Gugat Cerai Sule Usai Lebaran?

"Sebagai tindakan pencegahan, Kedutaan Besar AS di Ankara, Konsulat Jenderal AS di Istanbul, Konsulat AS. di Adana, dan Badan Konsuler AS di Izmir akan ditutup untuk layanan rutin Warga Negara Amerika dan visa pada Senin, 26 April dan Selasa, 27 April," tambah pernyataan itu.

Joe Biden pada 24 April 2021, menjadi presiden AS pertama dalam 40 tahun yang secara terbuka mengakui pembunuhan massal oleh pasukan Ottoman tahun 1915 itu sebagai genosida.