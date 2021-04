Durasi Lebih Panjang, Oprah Winfrey Blak-blakan Cerita di Balik Wawancara Meghan Markle dan Pangeran Harry

PIKIRAN RAKYAT - Pembawa acara terkenal dunia Oprah Winfrey, mewawancarai the Duke and Duchess of Sussex secara eksklusif.

Tayangan wawancara itu tersiar bulan lalu, dengan durasi 2 jam melalui CBS.

Oprah Winfrey mengungkapkan, rekaman asli wawancara berdurasi total 3 jam lebih.

Mendapati banyak hal yang tidak dapat begitu saja dikonsumsi masyarakat luas, Oprah pun mewanti-wanti kru agar sebagian informasi tetap terjaga.

Pengakuan Oprah terungkap dalam wawancaranya selama peluncuran Channel Nancy O'Dell di talkshoplive, di mana dia mempromosikan buku terbaru miliknya.

“Saya tidak tahu bahwa itu (wawancara dengan Meghan Markle), akan memiliki dampak yang sangat luas. Saya melakukan banyak persiapan untuk itu,” katanya.

Ketika ditanya apakah dia 'terkejut' karena Harry dan Meghan begitu terbuka dalam wawancara, pembawa acara TV itu mengakuinya.

Diakuinya ia terkejut ketika Meghan Markle mengklaim telah ada “percakapan dengan Harry tentang betapa gelapnya kulit (Archie) ketika dia lahir.”