Kerajaan Inggris Jauh ‘Lebih Tenang’ Tanpa Meghan Markle dan Pangeran Harry

PIKIRAN RAKYAT – Kerajaan Inggris dikabarkan ‘lebih damai’ sejak Pangeran Harry dan Meghan Markle memutuskan untuk mundur.

Pangeran Harry dan Meghan Markle tersebut mundur dari tugas kerajaan Inggris mereka pada Maret 2020, dan menjalani kehidupan baru di Amerika Serikat.

Semenjak kepergian Pangeran Harry dan Meghan Markle, keluarga kerajaan Inggris mengatur kembali tugas mereka.

Sebagai langkah untuk mendukung Ratu Elizabeth II, keluarga Kerajaan Inggris telah menjadwalkan sebuah pertemuan untuk menyortir bisnis masa depan dari monarki.

Selain itu, mereka juga akan menentukan peran untuk masing-masing dari tujuh anggota senior kerajaan Inggris.

Hal itu akan mencakup kolaborasi dan dukungan satu sama lain dari Pangeran Wales, Duchess of Cornwall, Duke dan Duchess of Cambridge, Putri Anne dan Earl, serta Countess of Wessex.

Meski tim semakin mengecil, sebuah sumber mengatakan bahwa keadaan menjadi ‘lebih tenang’ tanpa Meghan Markle dan Pangeran Harry.