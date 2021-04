AS Tarik Pasukan dari Afghanistan: Ancaman Terorisme Sudah Pindah ke Tempat Lain

PIKIRAN RAKYAT - Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, membenarkan keputusan Presiden AS Joe Biden yang menarik pasukan tentara AS dari Afghanistan.

Joe Biden menarik sekitar 2.500 pasukan tentara AS dari Afghanistan pada pekan lalu.

Seluruh pasukan AS diharapkan sudah meninggalkan Afghanistan seluruhnya sebelum peringatan 20 tahun perang AS di Afghanistan pada 11 September 2021.

"Ancaman terorisme sudah pindah ke tempat lain. Dan kami juga memiliki agenda lain yang lebih penting," ucap Antony Blinken dikutip Pikiran-rakyat.com (PR) dari Aljazeera pada 19 April 2021.

"Al-Qaeda kekuatannya sudah jauh berkurang. Kapasitas mereka untuk melawan tentara AS sudah tidak cukup lagi," katanya.

Di sisi lain, Penasihat Keamanan Gedung Putih Jake Sullivan menilai, penarikan pasukan AS dari Afghanistan dapat menimbulkan risiko.

Jake Sullivan mengatakan, tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi di Afghanistan ketika AS sudah menarik seluruh pasukannya.

